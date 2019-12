Approvato bilancio Consiglio Vda

(ANSA) - AOSTA, 3 DIC - Pareggia sui 10,9 milioni di euro il bilancio per il 2020 del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, approvato dall'Assemblea con 18 voti a favore (AV, UV, SA, PNV-AC-FV, RC-AC) e 14 astensioni (Lega VdA, Mouv', M5S, ADU-VdA, GM). Il documento di previsione triennale era stato varato dall'Ufficio di presidenza all'unanimità. Dei quasi 11 milioni di euro, 8,7 mln sono destinati alle entrate e alle spese effettive e 1 milione 868 mila 40 euro per partite di giro; per gli anni 2021 e 2022 la previsione, in entrambi gli esercizi, è pari a 10 milioni 573 mila 30 euro comprese le partite di giro. "Le entrate e le spese effettive, di competenza dell'esercizio finanziario 2020, sono in linea rispetto alle previsioni dell'anno precedente", ha precisato la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini presentando il documento.(ANSA).