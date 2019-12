Sardine, post Urp errore di dipendente

(ANSA) - AOSTA, 2 DIC - Si risolve in Consiglio regionale il 'giallo' del commento a supporto della manifestazione aostana della 'Sardine' (prevista per il 7 dicembre prossimo), postato dall'account ufficiale Facebook dell'Urp Valle d'Aosta.

Rispondendo a un'interrogazione del capogruppo della Lega Valle d'Aosta Andrea Manfrin, il presidente della Regione Antonio Fosson ha spiegato che si è trattato di un "errore" di un dipendente della struttura che si è scusato con lettera. "Ho già provveduto a trasmettere la lettera al Segretario generale - ha detto in aula il presidente Fosson - per l'assunzione dei dovuti adempimenti e provvedimenti amministrativi". La lettera di scuse del dipendente è stata letta ai Capigruppo. "Siamo lieti che si sia arrivati ad una definizione e che sia stato individuato il responsabile, - ha detto Manfrin - che era quello che sin dall'inizio avevamo sostenuto".(ANSA).