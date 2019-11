Violenza donne, convegno su legislazione

"Dalla convenzione di Istanbul al Codice Rosso" è il titolo di un convegno che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta organizza in occasione della celebrazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'evento - promosso in collaborazione instaurata con l'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (Aiaf) - è in programma lunedì 25 novembre, a partire dalle 15, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale.

Moderati da Bruna Bruni, presidente del Direttivo regionale di Aiaf Piemonte e Valle d'Aosta, interverranno: Carlo Introvigne (Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Aosta), Eleonora Cognigni (dirigente Squadra mobile della Questura di Aosta), Gabriella De Strobel (avvocato, direttivo nazionale Aiaf), Rosa Maria Catroppa (avvocato) e Maria Rita Bagalà (avvocato). I lavori saranno aperti dalla Presidente del Consiglio regionale, Emily Rini, e da Domenico Palmas, Presidente dell'Unione regionale degli Ordini Forensi del Distretto del Piemonte e Valle d'Aosta, nonché Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Valle d'Aosta. Obiettivo del convegno è fornire e illustrare gli strumenti legislativi in materia di violenza domestica e violenza di genere di cui il cittadino si può avvalere.