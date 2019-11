Unicef,Consiglio Vda ricorda Convenzione

(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - In occasione del 30/o anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio Valle aderisce all'iniziativa dell'Unicef #KidsTakeover. In apertura dei lavori della prossima seduta di mercoledì 20 novembre sarà ospitata la classe 5/a B della scuola primaria Ettore Ramires di Aosta. I ragazzi sottoporranno ai consiglieri le proprie istanze, assistendo all'avvio dei lavori, programmato per le 9.30. In apertura saranno poi anche esaminate le due interrogazioni a risposta immediata presentate una dal gruppo Movimento 5 Stelle, sui controlli effettuati dall'Amministrazione regionale e dall'USL sulla società Vivenda negli anni 2018-2019 e l'altra dal gruppo Adu-VdA, sullo svolgimento della Conferenza dei servizi in merito alla discarica di Pompiod. (ANSA).