Slittano audizioni assessori su bilancio

(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - Partenza in salita per l'esame del bilancio regionale in seconda commissione consiliare Affari generali: slittano le audizioni degli assessori regionali, dopo che l'opposizione ha lamentato un eccessivo contingentamento dei tempi. L'organismo consiliare, presieduto da Pierluigi Marquis (Stella Alpina), sta sentendo il presidente della Regione, Antonio Fosson e l'assessore al bilancio Renzo Testolin. Gli altri componenti della Giunta, in calendario nella mattinata di oggi, potrebbero invece essere auditi nel pomeriggio. Il documento finanziario di previsione triennale e i disegni di legge stabilità e collegato sono attesi in aula nella seduta in programma dal 2 al 5 dicembre prossimi.(ANSA).