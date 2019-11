Casinò, tema 48 mln domani in Consiglio

(ANSA) - AOSTA, 5 NOV - Il tema dello strumento finanziario partecipativo da 48 milioni che dovrebbe essere attivato dal Casinò de la Vallée come trasformazione del debito nei confronti della Finaosta spa sarà oggetto di due question time che saranno discussi domani in apertura della seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Il gruppo Mouv' chiede informazioni sulle modalità di attivazione di questo strumento, mentre la Lega Vallée d'Aoste vuole conoscere gli effetti contabili sui bilanci di Finaosta e Regione, a seguito della sottoscrizione dello strumento finanziario partecipativo. Nell'ordine del giorno suppletivo è iscritta anche una interrogazione del gruppo Adu-VdA che chiede conto della predisposizione di un programma per l'emergenza freddo a favore di persone senza fissa dimora.

La conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha deciso di anticipare a domani i punti riguardanti direttamente il Presidente della Regione perché giovedì sarà impegnato a Roma.

Saranno pertanto discusse domani anche le mozioni di ADU-VdA (condanna degli atti di violenza nei confronti di militanti di ADU-VdA da parte di provocatori vicini ad ambienti di estrema destra), di M5S (sollecitazione degli enti pubblici per una progressiva dematerializzazione dei documenti) e di Lega VdA, Mouv', Grupo Misto (invito al Presidente della Regione a rassegnare le dimissioni dalla carica).(ANSA).