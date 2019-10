Pulz, no a strumentalizzazioni lupo

(ANSA) - AOSTA, 29 OTT - "Anziché strumentalizzare il gravissimo episodio dell'abbattimento della lupa a Chȃtillon, la Giunta dovrebbe impegnarsi a sollecitare l'adozione del nuovo Piano nazionale lupo e a redigere quello regionale, senza il quale questa legge non ha alcun senso, dopo aver attivato concrete misure di salvaguardia dei diversi attori in gioco". Lo afferma, in una nota, Daria Pulz, consigliera regionale di Adu-Vda, dopo la riunione della terza commissione che ha preso in esame il disegno di legge sul lupo. "Confidiamo - aggiunge - nel Corpo Forestale Valdostano, per una sollecita individuazione del responsabile di questo gesto vigliacco e illegale". "Eravamo e restiamo contrari all'uccisione del lupo. I nostri sforzi hanno costretto la maggioranza a una modifica del testo di legge che, nella sostanza, si limita a ribadire il quadro normativo europeo e nazionale esistenti: il lupo non lo si può toccare in quanto specie protetta, salvo gravi situazioni di rischio e dopo aver messo in atto e monitorato, per un tempo congruo, ogni altra alternativa possibile", ha ancora precisato Pulz. (ANSA).