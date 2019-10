L.elettorale, nominata sottocommissione

(ANSA) - AOSTA, 4 OTT - Una sottocommissione, composta da Alberto Bertin (Rc), Flavio Peinetti (Uv), Pierluigi Marquis (Sa), Jean-Claude Daudry (Cv) e Luigi Vesan (M5s), è stata incaricata dalla prima commissione consiliare 'Istituzioni e Autonomia' di redigere una proposta di riforma della legge elettorale. La sua costituzione è stata decisa oggi. L'accordo politico tra le forze dell'attuale maggioranza prevede l'elezione diretta del presidente della Regione.

"La sottocommissione - spiega la Presidente della prima Commissione, Patrizia Morelli (AV) - lavorerà ad una proposta di riforma finalizzata a dare maggiore stabilità al Governo regionale e che dovrà essere sottoposta all'attenzione della prima Commissione entro la metà di novembre". "Quello di ritornare sulla legge elettorale regionale per affrontare l'aspetto della governabilità - aggiunge Morelli -, è un impegno che la Commissione si era assunta nel mese di febbraio scorso, dopo aver approvato lo spoglio centralizzato e la preferenza unica. Spiace che alcuni gruppi di opposizione abbiano adottato un atteggiamento di chiusura decidendo di non partecipare in questa fase a una discussione su un tema così importante. Le porte della sottocommissione rimangono comunque aperte e ci auguriamo che anche successivamente la partecipazione possa ampliarsi".(ANSA).