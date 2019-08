Conseil jeunes Vda, ok deux projets loi

(ANSA) - AOSTE, 3 AOUT - Se sont achevés les travaux de la troisième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains, la simulation parlementaire qui a animé la Salle de l'Assemblée législative régionale du 29 juillet. Après une semaine de débats serrés entre les trente jeunes représentant la région autonome fictive de Valcéjinie, ont été apporouvés deux projets de loi, l'un portant sur la réforme du système électoral et l'autre sur la parité des genres.

La première initiative législative, qui a été approuvée avec 19 voix favorables, 3 contraires et 1 abstention, est composée de 26 articles définissant le droit de vote et son exercice et modifiant les mécanismes d'élection du Conseil de Valcéjinie, en prévoyant entre autres des quotas de représentation de genre et d'âge ainsi que l'incompatibilité entre membre du Conseil et membre du Gouvernement. Le deuxième projet de loi, adopté avec 17 voix favorables, 3 contraires et 4 abstentions, est formé de 20 articles visant à limiter et contraster toute forme de discrimination et de violence sexiste: les dispositions initiales clarifient l'étymologique des mots utilisés (parité, genre, discrimination, genre non binaire) pour ensuite décliner les actions qui agissent sur l'éducation et la culture, la société et la famille, l'intégration et le droit à l'identité, la santé. Au cours d'une cérémonie officielle, les Valcéjiniens ont illustré leurs initiatives aux xonseillers régionaux de la Vallée d'Aoste, présents les vice-Présidents Joël Farcoz et Luca Distort, les conseillers Alberto Bertin, Andrea Manfrin, Chiara Minelli, Manuela Nasso et Maria Luisa Russo. (ANSA).