Torna rassegna Cathédrale Harmonique

(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - Saranno i brani di Felix Mendelssohn-Bartholdy il filo conduttore della quarta edizione consecutiva della rassegna di musica sacra e organistica 'Cathédrale Harmonique', in programma dal 3 al 24 agosto nella Cattedrale di Aosta. Il calendario di ciascuno dei quattro concerti prevede un brano per organo del compositore tedesco, di cui ricorre quindi il 210° anniversario della nascita. Gli interpreti: l'organista Luca Rosso (3 agosto), il Clarinet Choir Clarissimo (10 agosto), Giampietro Rosato, docente di organo e clavicembalo (17 agosto) e il francese Olivier Salandini, docente di clavicembalo (24 agosto). Ci sarà poi un ultimo appuntamento autunnale, sabato 26 ottobre, in cui si esibirà la Cappella musicale Sant'Anselmo, diretta dal Maestro Efisio Blanc. La rassegna è realizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dell'Alliance Française de la Vallée d'Aoste, del Rotary Club Courmayeur Valdigne e della Fondazione Crt. (ANSA).