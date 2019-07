Aggravi, ddl non incide su concordato

(ANSA) - AOSTA, 3 LUG - "Questa legge non ha nulla a che vedere con la riuscita della procedura di concordato in continuità, il cui destino dipende dall'esito del voto dei creditori e dalla definitiva omologa da parte del Tribunale". Lo ha detto l'ex assessore alle finanze e consigliere regionale della Lega Vda, Stefano Aggravi, intervenuto in aula nel dibattito sul disegno di legge sul Casinò di Saint-Vincent presentato dalla Giunta.

Secondo Aggravi, inoltre, "non è affatto certo che la legge salverà i 48 milioni e permetterà alla Regione di recuperare il proprio credito" attraverso lo strumento finanziario partecipativo. Inoltre "il patrimonio a seguito dell'omologa avrà un ammontare positivo, ma il suo capitale sarà azzerato: questo imporrà necessariamente una operazione di ricapitalizzazione al fine di consentire il ripristino del terzo del capitale ai sensi del codice civile".

"Lo strumento finanziario partecipativo - ha aggiunto - non è stato chiesto dal commissario giudiziale, il quale ha chiesto due cose precise entro la data dell'adunanza dei creditori: di approvare il bilancio 2018 e di pronunciarsi sul destino dei 48 milioni confermando la postergazione". (ANSA).