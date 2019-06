Lavoro,via libera a dgr operai forestali

(ANSA) - AOSTA, 18 GIU - Via libera della terza commissione 'Assetto del territorio' del Consiglio Valle alla proposta di delibera regionale riguardante i cantieri forestali e in particolare l'aumento a 130 giornate lavorative per i dipendenti e l'assunzione a tempo indeterminato di 10 operai. Come annunciato ieri, Mouv' e Lega Vallée d'Aoste non hanno partecipato al voto. "Spiace che i commissari di Mouv' e Lega VdA non abbiamo partecipato al voto - commenta il presidente della commissione Sandro Nogara - invocando il mancato rispetto della composizione delle Commissioni consiliari, pur condividendo la bontà dell'atto. Ci sono provvedimenti la cui utilità va al di là della bagarre politica, perché, come in questo caso, si affrontano e si risolvono temi fondamentali come il lavoro e la manutenzione del territorio".(ANSA).