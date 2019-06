Rini, necessario dare stabilità governo

"In questo momento ci vuole serietà. Dopo aver messo in sicurezza la legge elettorale è necessario occuparsi della stabilità di governo, trovare una soluzione perchè ciò che è accaduto negli ultimi anni non si ripeta più". Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, intervenendo nel dibattito sulle dimissioni del consigliere Claudio Restano dall'ufficio di presidenza.

"Ribadisco che non siamo attaccati alla poltrona - ha aggiunto - ma sarebbe responsabile tornare oggi al voto per avere il medesimo teatrino? Questo non è un golpe, siamo stati eletti e dobbiamo dare risposte. Abbiamo il dovere di cercare la medicina per questa situazione".