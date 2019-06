Fosson, percorso di scopo e ci proviamo

"In questi ultimi giorni ho incontrato persone di grande responsabilità che hanno proposto un percorso di scopo. Non ci sono alternative, ci proviamo". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, chiudendo il dibattito sulle dimissioni dall'ufficio di presidenza e sull'uscita dalla maggioranza di Claudio Restano (suo ex compagno di partito), che fa mancare un voto fondamentale al suo governo.

Proprio riguardo a Restano, il presidente ha detto: "Chi mi chiama amico e poi fa una conferenza stampa senza dirmi i contenuti non so se è un amico. E' stata una delusione non solo politica. Vedi, la gente capisce solo che non siamo capaci ad andare d'accordo. Potrei dire altre cose ma non lo farò".