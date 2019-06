Pulz, arginare deriva sovranista

"Dopo i risultati elettorali delle europee un nuovo governo leghista sarebbe un dramma, ci chiediamo se possiamo fare qualcosa per arginare la deriva sovranista, ma come uscire da questa situazione al momento non lo sappiamo proprio". Così Daria Pulz, consigliera regionale di Adu-Vda, commenta la situazione politica regionale dopo l'uscita dalla maggioranza di Claudio Restano. L'Adu riunirà venerdì prossimo il proprio coordinamento allargato: "Prima di questo incontro - ha precisato Pulz - non è possibile per me aggiungere altro".