Restano, disponibile a lasciare subito

(ANSA) - AOSTA, 31 MAG - "Non ho mai ricattato nessuno, non accetto che mi si ricatti e sono da subito disposto, previo confronto almeno con l'area di Pour Notre Vallée che mi è più vicina, a lasciare la maggioranza". Così il consigliere regionale Claudio Restano, replica alla nota di Alliance valdotaine. "Se siamo mal sopportati e considerati in questa maniera noi ce ne andiamo tranquillamente visto che non abbiamo mai chiesto nulla", aggiunge. "Capisco che siano tutti agitati per l'esito delle elezioni, - prosegue - ma non avendo un accordo politico c'è poco da discutere, il Governo Fosson non è nato per 'arginare la deriva sovranista e fascista' come dicono loro, ma come Governo di scopo e noi abbiamo detto sin da subito che avremmo continuato a parlare con Mouv, Jeune Vallée d'Aoste e Lega; non so se qualcuno di Pour Notre Vallée ha cambiato idea, attendo con ansia la nostra riunione di chiarimento".

(ANSA).