Alliance valdotaine, necessaria verifica

Alliance valdotaine, il gruppo consiliare nato da Uvp e Alpe, invoca la necessità di una "verifica" politica in seno alla maggioranza regionale per capire "se qualcuno ha cambiato idea" rispetto all'impegno assunto nel dicembre 2018. "Non abbiamo intenzione di venire meno all'impegno che ci siamo assunti nel dicembre 2018 - spiega Av in una nota diffusa in serata - con la formazione della maggioranza composta dalle forze autonomiste. Per noi la validità del progetto di governo è confermata e se qualcuno ha cambiato idea per nuovi interessi e con l'obiettivo di farlo naufragare se ne assumerà tutte le responsabilità", si legge.

"In tal senso è necessaria una verifica, in assenza della quale o in assenza di numeri sarà necessario trarre le dovute conseguenze". Secondo Av "il Governo Fosson è nato per ridare governabilità, per arginare la deriva sovranista e fascista e l'affermarsi di logiche politiche legate esclusivamente all'interesse di un partito nazionale che fa capo a un leader supremo, come è stato dimostrato dalle elezioni europee in cui il candidato valdostano della Lega si è fermato a un quarto dei voti attribuiti alla lista, e il cui slogan era "Prima gli Italiani" in barba ai valdostani".

"Se qualcuno ha cambiato idea rispetto ad una firma apposta sulla mozione di sfiducia a dicembre è bene che lo dica chiaramente. Oggi la nostra Regione ha bisogno di stabilità, che la Lega VdA non ha saputo garantire, - prosegue Alliance valdotaine - anche a causa dell'arroganza e dell'approssimazione nella gestione della cosa pubblica". Secondo Av "la nostra Regione necessita di programmazione e non di un ulteriore cambio di scena che rimetta in discussione quanto si sta faticosamente cercando di costruire: questa è l'occasione per riaffermare la nostra responsabilità e il nostro dovere di eletti, a fronte invece di tanti eletti populisti che, attraverso la politica dei 2 forni di penelopesca memoria, di giorno invocano elezioni e di notte le allontanano".

"Il sarcasmo di chi in questo momento prova piacere a distruggere e a confondere le idee ai valdostani, ci lascia del tutto indifferenti - concludono i consiglieri di Alliance Valdotaine -. Non sono che sterili polemiche, a fronte della necessità ben più importante di impegnare le proprie energie per dare un futuro alla Valle".