Esame francese, confronto in commissione

(ANSA) - AOSTA, 13 MAG - Un "confronto partecipato", che "ha rappresentato l'occasione per discutere dell'attrattività della sanità valdostana, su cui grava un problema strutturale". Così il presidente della seconda commissione della Regione Valle d'Aosta, Pierluigi Marquis (Stella alpina), ha commentato ll'audizione dell'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, sulla proposta di legge sulle disposizioni in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per i dirigenti del ruolo sanitario, presentata dai gruppi Alliance valdotaine, Stella alpina, Union valdotaine e Misto. "E' utile approfondire le esperienze di altre Autonomie - ha aggiunto - al fine di definire un iter della proposta di legge che vada nell'interesse delle prerogative statutarie valdostane sulla lingua francese e, nel contempo, favorisca l'arrivo di nuovo personale sanitario". (ANSA).