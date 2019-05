Promozione Dynamo Camp fa tappa ad Aosta

Piazza Chanoux di Aosta ospiterà sabato 18 maggio, dalle 15 alle 19, un evento per far conoscere Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia per bambini con malattie gravi o croniche. L'iniziativa è organizzata dal Comitato Insieme per Dynamo Camp, in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta e il Comune di Aosta, con la partecipazione del personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

Sono previste diverse attività ludiche, tra cui il trucca bimbi, l'attraversamento del ponte tibetano e interazioni con le unità cinofile, in modo da presentare su scala più ridotta le proposte offerte dal Camp.

L'Associazione Insieme per Dynamo Camp nel 2018 ha ospitato 1097 bambini e 853 famiglie, ponendosi l'obiettivo di alleviare la sofferenza di bambini e di ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie complesse, principalmente oncoematologiche e neurologiche, e nel contempo dare un supporto alle famiglie, oltre a favorire l'inclusione e la socializzazione. La missione è quella di offrire, attraverso il gioco, l'opportunità per i piccoli malati di tornare ad essere "semplicemente bambini".