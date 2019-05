M5S: Lega e Mouv vogliono vendere Cva

"Dopo le grandi privatizzazioni dei beni pubblici strategici come le telecomunicazioni, le autostrade eccetera, eccoci arrivati alla privatizzazione dei beni comuni. Con una risoluzione congiunta Lega e Mouv' propongono di vendere la Compagnia Valdostana delle Acque al migliore offerente". E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 stelle Vda a margine del dibattito in aula sul futuro di Cva.

"Tutti i sostenuti discorsi sull'acqua bene prezioso e inalienabile dei cittadini valdostani - prosegue il M5S - si sono sciolti come neve al sole forse complici le temperature che in questi giorni stanno aumentando. È evidente che sono arrivati segnali che spingono verso la vendita di almeno il 51% delle azioni di Cva in modo che possa essere esercitato un controllo privato, togliendolo dalle mani della Regione Valle d'Aosta".

"Già in Commissione - conclude il M5S Vda - avevamo proposto di votare un impegno a non considerare alcun tipo di proposta che privasse la Regione della maggioranza delle quote. Questa nostra proposta è stata respinta a seguito della dichiarazione del Consigliere Farcoz sul fatto che le proposte di acquisto in questa fase preventiva potevano essere utili per la valorizzazione della CVA e della posizione della Consigliera Spelgatti che non voleva precludere alla Commissione la possibilità di ricevere e valutare ulteriori offerte. Scelta evidentemente preparatoria al progetto di privatizzazione che oggi risulta evidente. Finalmente appare in tutta la sua chiarezza quali sarebbero state le scelte politiche di 'LegaMouv' se fossero ancora al Governo, con buona pace delle altisonanti prese di posizione sull'autonomia della Valle d'Aosta".

Mouv', né quotare né vendere né nuovi assetti per Cva - "Mouv' non vuole quotare la Cva, Mouv' non vuole vendere la Cva, Mouv' non vuole fare nessuna operazione che cambi l'assetto societario di Cva". E' quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri del gruppo Mouv' al termine del dibattito consiliare sul futuro della Compagnia Valdostana delle Acque. "Mouv' non vuole fare salti nel buio - aggiungono - mentre qui si vuole fare un'operazione di quotazione in borsa senza aver svolto un approfondimento serio. Infatti il nostro gruppo, insieme alla Lega Vallée d'Aoste, ha presentato ben 7 risoluzioni e in 6 di queste ha chiesto tanti approfondimenti relativi a tutti i possibili scenari, visto che in Commissione speciale non è venuto fuori nessun dato economico relativo alla quotazione. In particolare, nell'ultima risoluzione da noi depositata abbiamo chiesto conto dei 51,4 milioni di euro presi da Cva nel 2016 con la motivazione che ci sarebbe stata la quotazione, che ad oggi non è cominciata: abbiamo pertanto espresso parecchi dubbi sulla correttezza dell'operazione di bilancio".