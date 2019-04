Trasporto disabili, 78 mila viaggi anno

In Valle d'Aosta il servizio di trasporto disabili impegna giornalmente più di 45 mezzi e ha coinvolto nel 2018 circa 445 utenti (466 nel 2017). Le fasce di età interessate vanno da 0 a 100 anni: da 0 a 20 con 104 utenti, da 20 a 60 con 142 utenti, da 60 a 80 con 79 utenti e da 80 a 100 con 55 utenti. I viaggi in totale sono stati 77.990 viaggi l'anno scorso (77.022 in regione e 968 fuori Valle). Il servizio è garantito da un consorzio d'imprese che si è aggiudicato l'appalto per un importo di più di 2 milioni di euro. I dati sono stati forniti dall'assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, durante un'audizione davanti alla quarta e alla quinta commissione consiliare.

L'iniziativa fa seguito ad una richiesta d'informazioni del consigliere Andrea Manfrin (Lega) a seguito di segnalazioni per alcune anomalie sul servizio. "L'amministrazione regionale - spiega Jean Barocco (Uv), presidente della quarta commissione - sta predisponendo un regolamento per migliorare il rapporto con gli utenti. Sono in programma altri incontri, con le associazioni che rappresentano gli interessi dei disabili e delle loro famiglie, con l'assessore alla Sanità ed i funzionari regionali. Tutto questo è utile per rispondere già da subito ad alcune anomalie organizzative e degli orari e soprattutto a riuscire a scrivere un bando di gara per rispondere efficacemente questo importante servizio, che ha il contratto ormai in scadenza".