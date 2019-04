Lega-Mouv', nuovi vertici Monterosa ski

Un cambio al vertice della Monterosa ski: è quanto chiede un ordine del giorno che sarà presentato da Lega e Mouv' in Consiglio Valle durante la discussione sulla variazione di bilancio. In particolare le due forze di opposizione auspicano che la dirigenza della società (a partire dal presidente Giorgio Munari), in scadenza nelle prossime settimane, non venga confermata. Sulla questione sono possibili anche posizioni divergenti all'interno della maggioranza.

Lega e Mouv' presenteranno inoltre sette risoluzioni sulla relazione della commissione della Cva che chiedono, in particolare, nuovi approfondimenti in commissione, la richiesta di un parere alla commissione paritetica e l'interpello della sezione di controllo della Corte dei Conti.