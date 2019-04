Da commissione ok a variazione bilancio

La seconda Commissione "Affari generali" della Regione Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole a maggioranza (voto contrario di Lega VdA e Mouv', astensione del M5S) sui disegni di legge che contengono il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019-2021 e le sue disposizioni collegate.

"La variazione di bilancio - spiega il presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis - prevede 32,9 milioni di euro sul 2019, 13,5 milioni sul 2020 e 23,5 milioni sul 2021. I provvedimenti, che hanno ricevuto il parere positivo del Consiglio permanente degli Enti locali, sono stati integrati da alcuni emendamenti; in particolare, sulle disposizioni collegate alla variazione sarà prodotto un nuovo testo di Commissione".

Marquis annuncia inoltre che per entrambi i disegni di legge sarà richiesta l'iscrizione alla prossima adunanza del Consiglio, già convocata per mercoledì 17 e giovedì 18 aprile prossimi. "Queste risorse, che sono concentrate sugli investimenti, saranno utili per sostenere e favorire la ripresa dell'economia valdostana" conclude.

Aggravi, mancanza di rispetto da assessore Viérin - "Il non aver presenziato ai lavori della Commissione, peraltro convocata d'urgenza proprio per effettuare le audizioni previste dall'ordine del giorno, è una grave mancanza di rispetto nei confronti della stessa. Come Commissario ho deciso comunque di partecipare ai lavori della Commissione per rispetto del lavoro portato avanti dagli uffici". Così il consigliere regionale Stefano Aggravi ha commentato l'assenza in commissione dell'assessore al Turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Laurent Viérin, sostituito dal coordinatore dell'agricoltura. "Con il coordinatore - prosegue Aggravi - si sono potuti affrontare solo gli aspetti tecnici relativi alla variazione di bilancio, per gli aspetti di carattere politico sarebbe stata opportuna e necessaria la presenza dell'Assessore".

Anche Cognetta stigmatizza assenza Viérin - L'assessore Viérin "avrà anche ottimi motivi, ma la sua partecipazione alla riunione era fondamentale per fornire risposte politiche su di un argomento per cui le spiegazioni tecniche del solo dirigente non sono sufficienti per permettere di capire gli orientamenti dell'Amministrazione". Lo ha dichiarato il consigliere Roberto Cognetta (Mouv') al termine della riunione della seconda commissione per esaminare la variazione di bilancio.

"Forse, per l'Assessore Viérin non è così importante confrontarsi in Commissione - prosegue - sugli aspetti che gli competono nell'ambito della variazione di bilancio. Denunciamo una grave mancanza di rispetto per un organo istituzionale del Consiglio". Riguardo alla variazione di bilancio per Cognetta "sostanzialmente la gran parte delle risorse sono state reperite dalla maggioranza precedente e vengono utilizzate dalla maggioranza attuale per marchette elettorali".