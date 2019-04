Regione, quotazione Cva arriva in aula

La relazione conclusiva della commissione speciale sulla Compagnia valdostana delle acque è uno dei temi al centro della prossima riunione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in programma il 17 e 18 aprile. L'ordine del giorno è composto da 61 oggetti.

Per quanto attiene l'attività ispettiva, sono 15 le interrogazioni depositate. Il gruppo Adu-Vda chiederà informazioni in merito ad incompatibilità degli incarichi conferiti al direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, il gruppo Lega Vallée d'Aoste sulle azioni poste in essere per fare fronte alla diminuzione dei visitatori del Forte di Bard nel 2017 rispetto al 2016, il gruppo Mouv' sulle problematiche inerenti i rapporti di lavoro tra dipendenti della società Autoporto Valle d'Aosta, il Movimento 5 Stelle sulla tempistica per la fruizione del biglietto unico elettronico per il trasporto pubblico locale, il gruppo Rete civica sulla manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati negli ultimi cinque anni sullo stabile sede del Cral Cogne.

Venti le interpellanze presentate. Adu-Vda si occuperà, tra l'altro, degli accessi in Pronto soccorso pediatrico con codice bianco, la Lega VdA delle procedure per il reclutamento di personale docente presso l'Università della Valle d'Aosta, Mouv' delle indicazioni della Regione alla Monterosa Spa per una corretta gestione amministrativa, il Movimento 5 Stelle della promozione dell'utilizzo dei mezzi pubblici e conseguente limitazione dell'uso di quelli privati. All'ordine del giorno figurano poi 16 mozioni, di cui 8 sono state rinviate dalla scorsa riunione consiliare.