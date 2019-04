Rollandin, ho diritto di difendermi

(ANSA) - AOSTA, 3 APR - "Vista la sentenza di primo grado credo di avere il diritto di difendermi. Ho rassegnato le dimissioni dalla vice presidenza dell'Assemblea in senso di rispetto verso quest'aula. Penso e spero di poter dimostrare la realtà dei fatti come non è stata vista e valutata. Ho sempre lavorato per sostenere questo governo con un programma in cui credo. Continuo a rispettare quest'aula, continuerò a lavorare nell'interesse generale come ho sempre fatto". Lo ha detto il consigliere regionale Augusto Rollandin, intervenendo in aula dopo la sentenza di condanna a quattro anni e sei mesi emessa nei suoi confronti per corruzione. (ANSA).