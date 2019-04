Hommage à ancien sénateur Cesare Dujany

La réunion du Conseil de la Vallée s'est ouverte avec une minute de silence en l'honneur de l'ancien sénateur Cesare Dujany, décédé le 31 mars dernier à l'âge de 99 ans.

Pour le Président de l'Assemblée législative Emily Rini "la Vallée d'Aoste perd avec lui l'un des pères de l'autonomie moderne, avec qui nous aurions souhaité partager le 70e anniversaire du premier Conseil de la Vallée élu le 24 avril 1949. César avait en effet été élu Conseiller régional lors de la première Législature du Conseil qui avait débuté le 21 mai 1949. Il a été confirmé pendant sept Législatures, jusqu'en 1979 quand il est entré au Parlement italien, d'abord à la Chambre des députés et ensuite au Sénat, qu'il quittera en 1996. César a été un homme des Institutions dont la lucidité de pensée et la capacité de projeter ont fait de lui un grand homme politique au service de la Vallée d'Aoste qu'il aimait de tout son coeur".

Le Président de la Région Antonio Fosson a parlé de Cesare Dujany comme "l'un des protagonistes à l'origine de la définition et de l'affirmation de l'autonomie valdôtaine et qui restera toujours l'un des grands témoins de l'histoire politique et institutionnelle de notre région". Il a évoqué son amour pour sa terre, pour sa langue française, pour le patois, pour la sauvegarde des traditions, mais aussi sa foi dans notre forme d'autogouvernement: "un exemple à suivre pour chacun d'entre nous, un véritable chevalier de l'autonomie".