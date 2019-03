Alpe e Uvp costituiscono gruppo unitario

(ANSA) - AOSTA, 21 MAR - Alpe e Uvp costituiranno un unico gruppo in Consiglio regionale, la cui comunicazione ufficiale sarà formalizzata nei prossimi giorni. Lo ha annunciato a sorpresa Patrizia Morelli, in apertura della seduta pomeridiana del Consiglio regionale. "Non è un blitz nei confronti di nessuno - ha spiegato - ma un atto forte, positivo, costruttivo, che va nella direzione di contribuire con senso di responsabilità a imprimere ulteriore slancio a un percorso che si ponga come obiettivo la rifondazione dell'area autonomista".(ANSA).