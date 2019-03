Regione, lite Lega-M5S su nomina Barocco

Botta e risposta tra Lega Vda e M5S sulla nomina di Jean Barocco come consigliere regionale al posto di Marco Sorbara, arrestato nell'ambito dell'operazione Geenna.

"La Lega Vallée d'Aoste - si legge in una nota del Carroccio - prende atto che si è venuta a costituire una nuova maggioranza. A votare infatti a favore dell'ingresso in aula del Consigliere è stato anche il gruppo del Movimento Cinque Stelle: un voto che stupisce in maniera particolare poiché chi ieri chiedeva le dimissioni di chi era stato condannato per questioni amministrative, accoglie invece oggi a braccia aperte chi è stato coinvolto in un procedimento per voto di scambio finito per insufficienza di prove".

"Con il voto di oggi - prosegue la Lega - i Cinque Stelle hanno di fatto sostenuto una maggioranza illegittima, che è stata eletta con il voto determinante di un Consigliere attualmente in stato d'arresto per 'ndrangheta. Non solo: hanno ulteriormente legittimato un Consiglio sulla cui elezione grava l'ombra del voto di scambio. Questo gesto rileva grande incoerenza poiché da una parte si condanna il voto di scambio, dall'altra si decide di fare da stampella alla maggioranza. Chi oggi ha votato a favore ha legittimato quel risultato elettorale e non potrà dirsi in futuro scandalizzato degli arresti per 'ndrangheta".

La replica del Movimento 5 stelle: "Giovanni Barocco rispetta i requisiti di candidabilità ed eleggibilità previsti dalla legge. Non siamo noi a dover scegliere il Consigliere sostituto di Marco Sorbara, lo hanno già fatto gli elettori nella primavera 2018". "Il Movimento 5 Stelle - aggiungono i consiglieri M5S - è contrario ai giochetti politici, finalizzati solo a tornare a votare con il vecchio sistema elettorale, come vorrebbero altre forze di minoranze presenti in Consiglio. La Valle d'Aosta ha una nuova legge elettorale che consente la segretezza e la libertà di voto. Riteniamo fermamente che il bene della nostra Regione stia nel tornare al voto con questa nuova legge elettorale, che entrerà in vigore quest'estate".

Infine Mouv': "Questo Consiglio non ha più i numeri per governare e di questo si deve prendere atto: votare contro vuol dire permettere ai cittadini di andare a nuove elezioni, vuol dire avere il coraggio di fare il mestiere di 'Politico' libero, per mettere davanti gli interessi dei cittadini, che chiedono una stabilità politica raggiungibile solo attraverso nuove elezioni. Riteniamo futili le motivazioni di chi oggi, trincerandosi dietro motivi burocratici, di fatto aiuta questa maggioranza inesistente, per la paura del ritorno alle urne".

"Per questo motivo - concludono i consiglieri Stefano Ferrero, Roberto Cognetta e Elso Gerandin - chiediamo le dimissioni immediate del Presidente Fosson e della Giunta e chiediamo di ridare la parola ai cittadini, attraverso nuove elezioni".