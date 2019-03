Morta Ida Desandré, reduce campi nazisti

(ANSA) - AOSTA, 6 MAR - E' morta oggi a 97 anni Ida Desandré, aostana, partigiana sopravvissuta alla drammatica esperienza dei campi di concentramento nazisti. "E' una notizia - ha detto il presidente del Consiglio Valle, Emily Rini - che abbiamo appreso con molta tristezza. Per decenni ha offerto la propria testimonianza per sensibilizzare le persone, in particolare i più giovani, agli orrori della guerra. Ricordiamo ancora la forza di questa donna che si raccontava con una lucidità estrema e meravigliosa, che ci stupiva per il coraggio. Oggi la Valle d'Aosta perde uno dei più grandi interpreti della sua storia contemporanea". In sua memoria il Consiglio Valle ha osservato un minuto di silenzio. (ANSA).