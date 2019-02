M5S,finalmente piano liste attesa sanità

"Ampia soddisfazione" per l'approvazione, da parte del Ministero della salute, del nuovo Piano di gestione delle liste d'attesa, per cui sono stati erogati 350 milioni di euro in tre anni, è espressa in una nota dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle.

"Tra i punti più rilevanti del Piano, stabiliti in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, vi sono: se i tempi di attesa per un esame superano quelli previsti per legge, il paziente sarà indirizzato in una struttura privata convenzionata senza costi aggiuntivi; i direttori generali delle Asl dovranno rispettare i tempi massimi di attesa per le visite: questo aspetto sarà fondamentale nella loro valutazione, con una conseguente possibilità di rimozione dall'incarico; l'osservatorio nazionale delle liste d'attesa avrà il compito di monitorare l'effettiva erogazione dei servizi e la reale applicazione del diritto alla salute; con il nuovo Cup, si potranno consultare in tempo reale tutte le prestazioni sanitarie, effettuate nel pubblico e nel privato, e si potranno prenotare e modificare gli appuntamenti già fissati; si risparmierà tempo prenotando solo la prima visita al Cup, le visite successive saranno prenotate direttamente dallo specialista".

Il M5S chiede quindi al Presidente della Regione, Antonio Fosson e all'Assessore alla sanità, Mauro Baccega, di "attuare ogni iniziativa ed intervento necessari a rendere efficace il piano nazionale e di non sforare, in alcun modo, i tempi di 60 giorni previsti per elaborare il rispettivo Piano regionale per la gestione delle liste di attesa".