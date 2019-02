Ok commissione a piano operai forestali

La terza Commissione "Assetto del territorio" della Regione Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole all'unanimità sul piano lavori 2019-2021 per gli operai forestali. La riunione è iniziata con l'audizione dell'Assessore all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Albert Chatrian, accompagnato dai dirigenti regionali competenti.

"Esprimo soddisfazione per il parere unanime dei Commissari - riferisce il Presidente della Commissione, Alessandro Nogara (Uvp) - perché consentirà al provvedimento di essere adottato ora in via definitiva dalla Giunta. È un piano che definisce i livelli occupazionali degli addetti idraulico-forestali e che permetterà l'assunzione di 375 operai a tempo determinato per un periodo pari a 110 giornate lavorative. Un Piano, quindi, che darà nuovo ossigeno al settore forestale, sia sotto il profilo occupazionale sia dal punto di vista della manutenzione e della valorizzazione del nostro territorio".