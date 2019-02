Lega, dopo legge elettorale ora elezioni

"È giunto il tempo, per questo 'governo istituzionale e di responsabilità', di farsi da parte per ridare la parola ai cittadini nelle urne". Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali della Lega Valle d'Aosta.



"I valdostani meritano un cambiamento reale, - aggiungono - una trasformazione netta della classe politica e del modo di fare politica. Un cambiamento che può avvenire solo attraverso la libera espressione del voto. La Lega Vallée d'Aoste è pronta: si torni al voto!".



"Con l'approvazione, il 20 dicembre scorso, del bilancio di previsione per il 2019 e con il voto di ieri, martedì 19 febbraio 2019, - spiega il gruppo della Lega - sulle modifiche alla legge elettorale, il gruppo consiliare Lega Vallée d'Aoste ritiene che i due principali impegni di questo governo "a termine" siano giunti a compimento".