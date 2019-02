Appel candidatures Conseil jeunes Vda

"C'est un honneur pour le Bureau de Présidence tout entier soutenir ces initiatives dans la ferme conviction que c'est en offrant ce genre d'opportunités aux nouvelles générations que l'on peut contribuer à la formation de citoyens informés et actifs, ainsi que de futurs administrateurs motivés" a souligné la Présidente du Conseil de la Vallée Emily Rini en présentant la troisième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains, la simulation parlementaire au calendrier à Aoste du 29 juillet au 2 août. Cette année l'Assemblée sera appelée à se pencher sur les thèmes de la parité de genre et sur la réforme su système électoral actuel. "Le but est de promouvoir la connaissance des institutions régionales en donnant aux jeunes la possibilité d'exprimer démocartiquement leurs idées au-delà de toute partissanerie politiques" a dit la présidente de l'association et de la simulation Sabina Petey. A ses côtés le viceprésident Federico Borre et la responsable de la communication Martina Praz. Le Conseil des Jeunes Valdôtains qui se base sur le modèle de l'Assemblée legislative valdôtaine, s'adresse à 40 jeunes, qui pendant cinq jours découvriront le processus législatif et les rouages de la démocratie parlementaire. Parmi les participants deux jouront le rôle d'assesseurs, deux celui di présidents de commission et quatre seont nommés chef de groupe. Tout jeune valdôtain, ayant entre 18 et 28 ans, pourra poser sa candidature à partir de lundi 18 février et jusqu'au 7 avril, directement sur le site www.conseiljeunesvaldotains.vda.it.