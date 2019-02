Casinò,immobili in vendita valgono 7 mln

(ANSA) - AOSTA, 11 FEB - Ammonterebbe a 7 milioni di euro il valore degli immobili che la Casinò de la Vallée Spa intende dismettere perché non strategici. E' quanto è emerso oggi nel corso della riunione congiunta della seconda Commissione 'Affari generali' e della quarta 'Sviluppo economico'. In una precedente perizia del 2017 la stima era di 13 milioni di euro. L'esame dell'atto amministrativo iniziato oggi proseguirà con l'audizione dell'Amministratore unico della società, del Sindaco di Saint-Vincent e dell'Ufficio legale della Regione. I commissari effettueranno poi un sopralluogo. "Questa mattina abbiamo sentito il presidente della Regione e l'assessore alle finanze - hanno riferito Pierluigi Marquis (Sa), e Alessandro Nogara (Uvp), rispettivamente presidente della seconda commissione e vice presidnete della quarta - ai quali i Commissari hanno esplicitato la richiesta di rendere disponibili gli atti propedeutici alla proposta in oggetto e le relative planimetrie e perizie inerenti i beni interessati".

Secondo Marquis e Nogara "al di là delle decisioni necessarie al superamento dell'attuale difficile contingenza, sarà fondamentale tenere conto, nell'orientare le scelte, delle necessità funzionali allo sviluppo della Casa da gioco in un orizzonte temporale di medio e lungo periodo". (ANSA).