Rini,importanza valorizzazione assemblee

"Per una Regione come la Valle d'Aosta è importante essere parte di una rete di valorizzazione del sistema regionale e delle assemblee elettive. Una rete che ci consente di affrontare i temi in modo corale, in una logica di confronto istituzionale che va oltre le differenze politiche e che è fondato sulla sinergia tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario. E che da lì trae la forza delle idee e delle azioni da mettere in campo, affermando con più vigore in un contesto plenario la nostra specificità riconosciuta a livello statutario". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, intervenendo a Roma all'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

In merito alla firma del protocollo d'intesa tra la Conferenza e Unicef-Italia sulla promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Rini ha osservato: "E' un'iniziativa importante, che dimostra l'attenzione dei Consigli regionali nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza in quanto risorsa civica da valorizzare ma anche nei confronti delle neo-mamme da sostenere con percorsi che discendono da legislazioni, politiche e azioni in materia sociale e sanitaria.

Un'iniziativa cui l'Assemblea regionale valdostana non mancherà di dare il proprio contributo nel solco di quanto già stiamo facendo per la formazione e l'educazione alla cittadinanza dei giovani".