Maggioranza, ferma condanna 'ndrangheta

"Alla luce dei gravi fatti accaduti che vedono coinvolti degli eletti in Consiglio Regionale e nelle assemblee comunali di Aosta e Saint-Pierre, i movimenti che compongono la maggioranza regionale, Union Valdotaine, Union Valdotaine Progressiste, Alpe, Stella Alpina, Pour Notre Vallée, esprimono sgomento e ferma condanna nei confronti di qualsiasi possibile legame tra organizzazioni malavitose, politica e istituzioni democratiche e prendono nettamente le distanze dai comportamenti emersi dal quadro accusatorio". Lo scrivono, in una nota congiunta, i movimenti della maggioranza regionale che "ripongono la massima fiducia nell'operato della magistratura e auspicano che venga fatta chiarezza nel più breve tempo possibile, per il rispetto della legalità e per la tutela della comunità valdostana".(ANSA).