Adu: basta sottovalutazione 'Ndrangheta

(ANSA) - AOSTA, 23 GEN - Il movimento Ambiente diritti uguaglianza (Adu) "stigmatizza la continua sottovalutazione da parte delle istituzioni e dei suoi rappresentanti di quello che appare un fattore pervasivo e inquietante di erosione della vita politica della Valle, dei diritti dei valdostani, della trasparenza delle istituzioni e, di conseguenza, della stessa democrazia". E' questo il commento all'inchiesta della Dda di Torino sull'infiltrazione della 'Ndrangheta in Valle d'Aosta. "I cittadini - aggiungono - hanno il diritto di essere tutelati rispetto a fenomeni criminali di tale gravità e non può essere solo il meritevole lavoro della magistratura a offrire un argine e un controllo sulla legalità: tutto il mondo politico deve operare con fermezza e senza ambiguità a che ogni possibilità di infiltrazione criminale e corruttiva sia individuata, denunciata e bloccata sul nascere". Secondo Adu "bisogna inoltre introdurre al più presto strumenti efficaci che costituiscano un forte presidio a difesa della democrazia e dello Stato di diritto, a cominciare dallo scrutinio centralizzato del voto regionale, dalla separazione delle cariche di Presidente della Giunta e di Prefetto e dalla costituzione di un Osservatorio regionale permanente contro le infiltrazioni mafiose". "Si valutino, infine, - conclude - nuove elezioni anticipate per liberare, definitivamente, la massima istituzione valdostana dall'influenza delle mafie".(ANSA).