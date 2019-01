Emigrés, delegation Conseil Vda a Paris

Une délégation du Conseil de la Vallée, conduite par la présidente Emily Rini, et composée par le conseiller secrétaire Luigi Vesan et les conseillers Stefano Aggravi, Roberto Cognetta, Joël Farcoz, Elso Gerandin, Diego Lucianaz, Manuela Nasso, Alessandro Nogara et Paolo Sammaritani va participer aux initiatives de l'Arbre de Noël à Paris. C'est au siège de la Maison du Val d'Aoste, rue des Deux Boules, vendredi 18 janvier, que la délégation rencontrera les responsables des sociétés d'émigrés. A l'occasion de ce rendez-vous traditionnel de 'L'arbre de Noël'à Paris sera inaugurée l'exposition intitulée 'Giovanni Thoux. De la Bible à l'année 2000', qui restera ouverte jusqu'en juin 2019. L'exposition est un moment de valorisation de l'artisanat traditionnel valdôtain en France et se compose d'une série de panneaux en bois polychrome travaillés en bas-relief où sont représentés les lieux et monuments les plus évocateurs de la Vallée d'Aoste, de l'Arc d'Auguste au Théâtre Romain, des châteaux médiévaux à l'église Saints Pierre et Ours, de la cathédrale d'Aoste à la collégiale de Saint-Gilles à Verrès, du sanctuaire de Notre-Dame-de-Guérison au col du Petit Saint-Bernard. Un voyage dans l'art et la tradition sculpté dans le bois.