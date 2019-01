Fosson, necessario riorganizzare Regione

E' necessaria una "riorganizzazione globale dei settori dell'amministrazione, facendo un'analisi dei carichi di lavori per una corretta distribuzione del personale".

Lo ha detto il presidente della Regione, Antonio Fosson, rispondendo ad un'interpellanza dei gruppi Adu e M5s per conoscere i criteri adottati per la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale.

"La Giunta - ha aggiunto - ha deliberato la nuova articolazione della macro struttura dell'Amministrazione regionale e dei rami che fanno riferimento al Presidente della Regione e agli Assessori. Procederemo a breve all'approvazione della struttura organizzativa dell'Amministrazione, con la definizione delle strutture dirigenziali e le dotazioni di personale". Per Daria Pulz (Adu) "gli intendimenti annunciati dal Presidente circa la necessaria riorganizzazione globale dell'Amministrazione lasciano ben sperare, noi crediamo che le problematiche non vadano mai negate e debbano essere coraggiosamente affrontate". "La posta in gioco - ha aggiunto - è alta: parliamo del rispetto dei diritti e della professionalità dei dipendenti della Regione e del loro conseguente benessere. I processi di mobilità devono essere gestiti con la massima trasparenza e in base a criteri che possano essere controllati".