Corecom,1.300 controversie Tlc in 5 anni

Negli ultimi cinque anni il Corecom della Valle d'Aosta ha gestito quasi 1.300 controversie tra utenti e gestori dei servizi di comunicazione, raggiungendo una media di soluzione positiva tramite accordo pari all'85%. Del servizio (gratuito) - svolto su delega dell'Agcom - hanno beneficiato circa 900 utenti privati, oltre 400 societa, aziende, artigiani o liberi professionisti e una quindicina di Enti pubblici, "sgravando la giustizia ordinaria di un consistente numero di ricorsi" e con un grado di soddisfazione dell'utenza assai elevato in considerazione anche dei tempi rapidissimi (in media meno di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza) di chiusura della vertenza.

E' il dato più significativo che emerge dal bilancio sull'attività svolta dal Corecom Vda nell'ultimo quinquennio.

"Cinque anni - commenta la Presidente Enrica Ferri - durante i quali sono state svolte con impegno le funzioni proprie di garanzia, consulenza, supporto e gestione nel campo delle comunicazioni per la Regione autonoma Valle d'Aosta e le funzioni delegate per conto dell'Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni di cui è Organo funzionale sul territorio regionale". Di notevole rilievo istituzionale e giuridico è l'organizzazione dei Seminari biennali sulle controversie tra utenti e operatori di comunicazione, alla quale hanno partecipato tutti i Corecom italiani oltre ai vertici dell'Agcom e di tutte le compagnie telefoniche italiane.