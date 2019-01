Lega-Mouv',probabile chiusura T.M.Bianco

(ANSA) - AOSTA, 2 GEN - "Dai piani della società" di gestione del Traforo del Monte Bianco la "chiusura" dell'impianto "è considerata come altamente probabile e dovrebbe concretizzarsi già dal 2020". E' quanto scrivono i consiglieri regionali Roberto Cognetta e Elso Gerandin (Mouv') e Stefano Aggravi (Lega Valle d'Aosta) in una interrogazione che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio regionale convocata per mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio prossimi. Nella loro iniziativa ispettiva i consiglieri chiedono alla Giunta "se è vero che il tunnel del Monte Bianco resterà chiuso per un periodo di circa 3 anni e a partire da quando". (ANSA).