Sanità, Natale al Parini e al Beauregard

Nel quadro del percorso di umanizzazione all'interno delle strutture ospedaliere e in occasione delle celebrazioni natalizie, l'Usl della Valle d'Aosta promuove all'interno del "Parini" e del Beauregard un pomeriggio di solidarietà con i degenti e i loro famigliari.

L'obiettivo è trasformare un luogo di cura in uno spazio "umanizzato", aperto anche agli eventi musicali.

In dettaglio, i gruppi (i Trouveur Valdotèn, il coro l'Echo de l'Envers, Bazar Café e il duo Moccia e Reggiani) saranno presenti mercoledì 19 dicembre, a partire dalle 14, nei reparti di degenza dei due ospedali. Il Vescovo di Aosta, Franco Lovignana, incontrerà i degenti del "Parini" lunedì 17 dicembre alle 9,30 e del Beauregard venerdì 21 dicembre alle 9,30. La Santa Messa, per degenti, familiari e operatori sanitari, sarà celebrata mercoledì 19 dicembre alle 16 nella Cappella dell'ospedale "Parini" (quarto piano) e lunedì 24 dicembre alle 16,30 nella cappella del presidio Beauregard. Infine nel reparto di Psichiatria, in via Saint-Martin de Corléans, monsignor Lovignana porterà il suo saluto e celebrerà la Santa Messa lunedì 17 dicembre, alle 15.

Nei reparti saranno distribuiti i "pacchi dono" che conterranno panettoni, pandoro e bibite da consumare insieme ai pazienti.