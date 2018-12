Cambiamento clima, conferenza Mercalli

"Cambiamenti climatici e montagna" è il titolo di una conferenza promossa dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che è in programma lunedì 17 dicembre, alle 18, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale. Modera Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana.

Relatori saranno vari esperti: Edoardo Cremonese (Arpa Valle d'Aosta), Fabrizio Troilo (Fondazione Montagna sicura), Elisabetta Dall'Ò (dottore in antropologia culturale e sociale) e Grammenos Mastrojeni (presidente del Comitato direttivo della Mountain Partnership presso la Fao).

"Il Consiglio Valle - dice la presidente del Consiglio Valle, Emily Rini - ha voluto proporre una riflessione con alcuni esperti in concomitanza con il tema della Giornata internazionale della Montagna che si celebra in tutto il mondo: la montagna è un ecosistema solido e fragile al contempo, che il cambiamento climatico influenza in modo significativo e visibile, come il ritiro dei ghiacciai e la riduzione dell'innevamento, e che si riflette sulla vita delle intere comunità. Per una regione autenticamente montanara come la Valle d'Aosta, mettere al centro di ogni azione politica la montagna, la sua tutela e il suo sviluppo, è inderogabile".