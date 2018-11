Proposte elettorali in Odg Consiglio Vda

Saranno esaminate nella prossima seduta del Consiglio regionale, convocata per mercoledì 21 e giovedì 22 novembre prossimi, le due proposte di riforma della legge elettorale, che hanno ottenuto la scorsa settimana il via libera della prima commissione consiliare. La prima è stata presentata dalla consigliera Emily Rini (Gruppo Misto) e reca disposizioni in materia di scrutinio centralizzato dei voti, mentre la seconda, presentata dai consiglieri Alberto Bertin (Impegno civico) e Luciano Mossa (M5S), riguarda la preferenza unica, il riequilibrio della rappresentanza di genere e lo scrutinio centralizzato dei voti. L'ordine del giorno è stato anche integrato con l'assestamento del bilancio di previsione per il 2018 e con il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018-2020.