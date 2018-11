Présentée édition concours Abbé Trèves

La vie et l'oeuvre d'Innocent Manzetti et l'Année internationale des langues autochtones sont les thèmes proposés pour la 20e édition du concours "Abbé Trèves", l'initiative adressée aux jeunes valdôtains organisée par la Section de la Vallée d'Aoste de l'Union internationale de la presse francophone, avec la collaboration du Conseil de la Vallée, de l'Assessorat régional de l'éducation et culture, de l'Université de la Vallée d'Aoste et du Centre d'études "Abbé Trèves".

"Le concours fête cette année ses vingt ans: dans les différentes éditions - a expliqué le Vice-Président de la section valdôtaine de l'Upf, Joseph Péaquin - nous avons connu beaucoup de jeunes motivés et désireux d'approfondir l'histoire de la Vallée en l'associant au journalisme d'expression française. Les thèmes choisis cette année ont un double objectif: d'une part, valoriser un personnage qui a fait l'histoire scientifique de la Valée d'Aoste et d'autre part, réfléchir sur le rôle que jouent les langues dans la vie quotidienne de tous les peuples, étant donné leurs implications en termes d'identité, de diversité culturelle, d'intégration sociale".

"La pérennité de notre francophonie - a dit le Président de l'Assemblée régionale, Antonio Fosson - repose sur l'adhésion et l'engagement des jeunes. Nous sommes heureux de contribuer à ce concours, qui rentre à plein titre dans le sillon des initiatives que le Conseil de la Vallée soutient afin de donner des opportunités de formation aux jeunes générations valorisant en même temps notre patrimoine culturel et linguistique francophone".

Le concours, qui veut encourager la découverte du monde du journalisme francophone ainsi que l'approfondissement de la connaissance de l'histoire, de la culture et de l'actualité de la Vallée d'Aoste, s'articule en deux volets concernant, le premier, les élèves des classes troisièmes des écoles moyennes et, le deuxième volet, les jeunes de nationalité italienne, âgés de 18 à 30 ans, et résidant en Vallée d'Aoste. Les intéressés doivent présenter leur candidature au plus tard le lundi 11 février 2019, délai de rigueur. Les prix consistent, pour l'école moyenne, en une tablette tactile et deux dotations de livres d'une valeur, respectivement, de 300 et de 200 euros, et, pour les jeunes, en un stage d'un mois dans la rédaction d'un journal francophone (avec le remboursement des frais correspondants jusqu'à un maximum de 2.500 euros) et en deux tablettes tactiles.