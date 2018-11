Consiglio vda verso elezione presidenza

(ANSA) - AOSTA, 14 NOV - L'accettazione delle dimissioni del presidente del Consiglio regionale e dell'ufficio di presidenza e la loro sostituzione, oltre che la presa d'atto delle dimissioni degli assessori Chantal Certan e Stefano Borrello saranno all'esame del prossima assemblea regionale, convocata per mercoledì 21 e giovedì 22 novembre prossimi. Tra gli altri temi iscritti all'ordine del giorno figura il progetto di bilancio di previsione del Consiglio Valle per il triennio 2019-2021 e del relativo piano degli indicatori e dei risultati di bilancio e il disegno di legge costituzionale di modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di procedura per la modificazione dello Statuto medesimo.(ANSA).