M5s, su Casinò fallito vecchia politica

Il rigetto da parte del Tribunale di Aosta dell'istanza di concordato per il Casinò di Saint-Vincent rappresenta "l'ennesimo fallimento della vecchia classe politica valdostana. Una seria proposta di salvataggio aziendale non è stata presentata quando c'era ancora del margine di trattativa.

Alcuni responsabili di questo disastro siedono ancora in Consiglio regionale: è arrivato il momento che chiedano finalmente scusa a tutti i cittadini e ai dipendenti del Casinò". Lo afferma il gruppo consiliare regionale del Movimento 5 stelle.

"Rispettiamo la decisione del Tribunale e siamo convinti che ora tocchi alla politica dare risposte immediate", aggiungono consiglieri. "Occorre intervenire subito, - proseguono - dando la priorità alle famiglie di coloro che rischiano di restare senza lavoro. Siamo disponibili fin da subito a lavorare per elaborare un serio piano che garantisca il pieno reinserimento di tutti i dipendenti".(ANSA).