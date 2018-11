Président Rèpublique Mattarella à Aoste

La dixième édition de l'initiative 'Scuola per la democrazia' va débuter le vendredi 9 novembre, le cours de haute formation politique est destiné aux jeunes administrateurs âgés de moins de 35 ans, organisé par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste et par l'association Italiadecide, en collaboration avec AnciGiovani.

L'édition 2018 comptera également sur la présence d'invités de renommé, notamment le président de la République, Sergio Mattarella, samedi 10, et le ministre des Affaires régionales et des Autonomies, Erika Stefani, qui achèvera les travaux le dimanche 11 novembre.

Les leçons s'ouvriront le vendredi 9 novembre à 14 heures avec une introduction au sujet du cours commençant par l'expérience de la Vallée d'Aoste: interviendront Luciano Violante, président d'Italiadecide, Gianluca Callipo, coordinateur national d'Anci Giovani, Alessandro Palanza, Antonio Fosson, président du Conseil de la Vallée, et Nicoletta Spelgatti, présidente de la Région.