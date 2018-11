M5S, lavori ConsVda dovevano proseguire

"Le problematiche interne non devono assolutamente interrompere i lavori dell'Assemblea che, invece, devono proseguire per fare uscire questa regione dalla congestione amministrativa nella quale è stagnata ormai da mesi". E' quanto dichiara, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Luciano Mossa, dopo la decisione di interrompere i lavori del Consiglio Valle a seguito della crisi politica apertasi con le dimissione dell'assessora Chantal Certan.

"Praticamente in tutte le precedenti adunanze consiliari, abbiamo insistito per la prosecuzione dei lavori - continua Mossa - mentre gran parte dei Consiglieri, che oggi hanno fatto richiami alla responsabilità, ha continuato a richiedere sospensioni, interruzioni e rinvii, così come tutti i valdostani che seguono il Consiglio hanno avuto modo di verificare negli ultimi mesi. Queste interruzioni dimostrano che nessun gruppo, a parte il Movimento 5 Stelle, ha a cuore il bene dei cittadini valdostani, da perseguire al di là di discrepanze interne, che a noi poco riguardano, e che fanno venire a mancare il dovuto senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e della regione".