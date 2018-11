Uv, con Stato accordo inconsistente

(ANSA) - AOSTA, 2 NOV - "Ribadiamo con fermezza la debolezza se non l'inconsistenza dell'accordo approvato dal Governo regionale che propone allo Stato, a fronte di un contenzioso di 244 milioni di euro, un rimborso in 7 anni di 130 milioni, lasciando però aperta la possibilità per lo Stato, in caso di necessità per sanare le proprie criticità di bilancio anche nei confronti dell'Europa, di chiederci un pagamento suppletivo nei prossimi anni, che potrebbe arrivare sino a 20 milioni annui e che rischierebbe di attenuare, se non di azzerare, l'impatto dei 130 milioni previsti a rimborso". Lo scrivono i consiglieri regionali dell'Union valdotaine, replicando al comunicato del gruppo della Lega Valle d'Aosta. Il gruppo UV sottolinea come "l'accordo proposto dal Governo Viérin aveva sì chiesto allo Stato 110 milioni di rimborso, di cui 60 milioni da rimborsarsi già nel 2018, ma relativamente al solo contenzioso di 144 milioni di euro per l'anno 2017 e non al totale del contenzioso di 244 milioni di euro. In effetti il contenzioso di 100 milioni del 2018 è stato attivato successivamente alla proposta avanzata dalla Giunta Viérin al Governo Gentiloni nel febbraio 2018".

